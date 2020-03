Verdachten aanslag Telegraaf zijn ’doodsbang’

Tijdens deze dag behandelde de rechtbank een serie andere strafbare feiten waarvan justitie Bilal el H. en Nadil B. verdenkt. De twee zouden een leidende rol hebben gehad in een bende die volgens justitie snelle vluchtauto’s stal en leverde aan criminelen. In deze zaak – het zogeheten dossier Wheeling – staan in totaal elf mannen terecht. Vijf daarvan zouden ook een rol hebben gespeeld bij de aanslag op De Telegraaf.

De auto’s werden gebruikt voor geruchtmakende zaken zoals de moord op de 17-jarige Mohamed Bouchikhi, begin 2018 in Amsterdam. Hoogstwaarschijnlijk doodden zijn moordenaars de verkeerde persoon. De jongen liep stage.

’Over mijn schouder kijken’

„Wat allemaal op internet staat, is heel heftig. Mijn naam is in de media inmiddels gekoppeld aan drie liquidaties, waarmee ik niets te maken heb. Ik weet niet hoe ik dit straks moet uitleggen”, zei Bilal el H. (26) in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. „Voortdurend over mijn schouder kijken, dat zit er sowieso aan te komen. Maar het is smaad en laster.”

Bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in juni 2018 werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Daarna stak de bestuurder de auto in brand. Niemand raakte gewond, wel was sprake van forse schade. De hoofdverdachten hebben toegegeven auto’s te hebben gestolen en geheeld, maar ontkenden eerder deze week iets met de aanslag van doen te hebben.