Zeldzame butskoppen in Nederland: ’Helaas ook massa-strandingen’

Dat meldt SOS Dolfijn. De organisatie stelt dat de soort de afgelopen 50 jaar slechts tweemaal eerder levend is gezien in Nederland.

Butskoppen kunnen ruim twee uur onder water blijven. Ze bereiken dieptes van meer dan 2 kilometer, waar ze op diepzee-inktvissen en vis jagen. „Daarom horen deze dieren niet thuis in de ondiepe zuidelijke Noordzee”, aldus SOS Dolfijn.

De natuurorganisatie is op zoek gegaan naar de butskoppen. Het zou gaan om een moeder en haar dochter. Zondagavond twitterde SOS Dolfijn dat de zoekactie nog geen resultaat heeft opgeleverd.

Mogelijk zijn de dieren de Oosterschelde weer uitgezwommen, maar het is ook goed mogelijk dat de dieren nog worden gezien de komende dagen in de Oosterschelde of langs de Nederlandse kust.

Massastranding

Het is niet de eerste keer dat butskoppen worden aangetroffen in gebieden waar ze niet horen. In Engeland zijn twee levende dieren aangetroffen. Vaak gaat het minder goed. „Inmiddels kunnen we spreken van een massastranding, verspreid over een groot gebied”, aldus de dierenorganisatie. „Zo spoelden er in Ierland afgelopen week zeven levende butskoppen aan en zijn er vandaag en gisteren levende dieren gezien nabij de haven van Glasgow.” Bij de Faeröer-eilanden spoelden er zelfs 11 aan.

De reden? „Om hun prooi te vinden, gebruiken ze een geavanceerde natuurlijke sonar. Echter, dit maakt spitssnuitdolfijnen, zoals butskoppen, ook zeer gevoelig voor verstoring door geluid, bijvoorbeeld door onderwater aardbevingen. Recent onderzoek heeft bewezen dat ook sonarsystemen gebruikt door de marine het natuurlijk gedrag van deze dieren ernstig kan verstoren”, vervolgt SOS Dolfijn op Facebook. Soms is zo’n sonarverstoring dodelijk: als ze te snel naar het oppervlak zwemmen, ontstaan stilstofbelletjes in het bloed; de duikersziekte. Die kan fataal zijn.

NAVO-schepen

Hoewel een precieze link nog niet is aangetoond, wijst SOS Dolfijn voorzichtig naar een actie van de Britse en Candase marine, in samenwerking met andere Europese landen, waarbij negen Russische schepen de Engelse wateren uit werden begeleid. „De grote hoeveelheid marineschepen waren in het gebied omdat vorige maand een grootschalige anti-onderzeebootoefening van de NAVO heeft plaatsgevonden voor de kust van IJsland. Onderzoek heeft aangetoond dat de militaire sonar die hierbij gebruikt wordt, eerder heeft geleid tot massastrandingen van spitssnuitdolfijnen. Het is goed mogelijk dat de nu gestrande dieren ook een direct gevolg zijn van een dergelijke oefening.”