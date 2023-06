Spoorbrug bij Nijmegen blijft ook donderdag nog dicht

ProRail begint pas later met het definitieve herstel van het defect aan het spoor op de brug. Dat is zo complex en ingewikkeld dat het nu te veel tijd zou kosten, zeker gezien een groot festival komend weekeinde bij Nijmegen en de Vierdaagse, die over drie weken van start gaat.

Bekijk ook: Woensdag hele dag geen treinen over spoorbrug bij Nijmegen

Dat laat spoorbeheerder ProRail weten nadat woensdag de hele dag onderzoek is gedaan naar het defect aan het spoor en naar de manier om het op te lossen.