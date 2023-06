Treinen kunnen donderdagmorgen weer over spoorbrug Nijmegen

Uit veiligheidsoverwegingen rijden er geen treinen over de spoorbrug waardoor er geen treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen mogelijk is. Ⓒ ANP / HH

UTRECHT - Treinen kunnen vanaf donderdagmorgen 07.00 uur weer op de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen rijden. Spoorbeheerder ProRail meldde eerder dat de brug in elk geval donderdag nog de hele dag niet gebruikt kon worden, maar later is gebleken dat het defect aan het spoor op de brug in de nacht van woensdag op donderdag tijdelijk gerepareerd kan worden.