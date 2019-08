Buurt maakt zich grote zorgen om Ooievaarman

Willem Bos kan momenteel niet voor ’zijn’ ooievaars zorgen. Ⓒ RONALD BAKKER

AMSTERDAM - De Ooievaarman Willem Bos is sinds een maand gescheiden van zijn geliefde vogels aan de groenstrook aan de Cort van der Lindenkade. Volgens zijn buren is hij het huis uit gezet door zijn partner. Bos mocht zelfs enkele weken niet meer in de straat in Geuzenveld komen. De wijk vreest voor het lot van de ruim twintig ooievaars, die Bos iedere dag bijvoerde.