Eerste zorgmedewerker wint rechtszaak na covidbesmetting en claimt ’tot een ton’

Tijdens haar werk in het verpleeghuis in april 2020 liep zij corona op. Sindsdien zit de zorgmedewerker ziek thuis. De claim die de verpleegkundige voorbereidt met haar advocaat kan oplopen tot zo’n honderdduizend euro.

De 28-jarige verpleegkundige heeft volgens de rechter voldoende aangetoond dat ze de coronabesmetting tijdens haar werk in het verpleeghuis heeft opgelopen. Mee telt ook dat ze haar leidinggevende verschillende keren om een mondkapje heeft gevraagd maar er geen heeft gekregen. Daarmee heeft de werkgever volgens de rechter haar ’zorgplicht’ verzaakt.

Zonder mondneuskapje

Terwijl de verpleegkundige op een aantal momenten zonder mondneuskapje op aan het werk was, testten in april 2020 vijf van de negen verpleeghuisbewoners op haar afdeling kort achter elkaar positief. Toen ze zich vlak daarna ziek begon te voelen, besloot de zorgmedewerker zich in haar eigen huis op te sluiten. Om te voorkomen dat ze familieleden eventueel zou besmetten. Kort daarna bleek ze zelf corona te hebben.

„Dat ze meteen in isolement is gegaan, maakt dat er geen andere mogelijkheid is dan dat ze op het werk corona heeft opgelopen”, zegt letselschadeadvocaat Edwin Bosch die de zorgmedewerker bijstaat. „Omdat ze daarna nergens meer is geweest. Familieleden hebben tegenover de rechter haar verhaal kunnen bevestigen dat ze inderdaad een tijdlang haar huis niet is uitgekomen. Zelfs niet om boodschappen te doen.”

Jaren niet kunnen werken

Met deze uitspraak is de werkgever nu verantwoordelijk voor de financiële schade die de verpleegkundige de afgelopen jaren heeft geleden. Deze kan zomaar oplopen tot honderdduizend euro. Bosch: „Daar valt nu nog niet heel veel over te zeggen. Maar ze heeft jaren niet kunnen werken.” Als ze op korte termijn helemaal herstelt, blijft de schade volgens Bosch relatief beperkt. „Maar als zij blijvend schade ondervindt hiervan, tikt dat aardig door. Want ze is nog relatief jong.” Binnenkort zullen de onderhandelingen starten over de omvang van de schade met de verzekeraar van de betreffende zorgorganisatie.

Die verzekeraar is Amlin. Volgens een woordvoerder van Amlin gaat het om zorgorganisatie WelThuis in Gouda.

Ook al is deze zaak succesvol gebleken, dit betekent niet zomaar dat het nu voor alle eerder besmette zorgmedewerkers loont om de gang naar de rechter te maken. Bosch: „Dit soort zaken blijft lastig. Hoe zuur ook. Meestal is het gewoon niet onomstotelijk vast te stellen dat iemand corona heeft opgelopen op het werk. En dan is de schade helaas niet te verhalen.”