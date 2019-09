Tientallen veteranen met psychische nood dakloos

Minister van Defensie Ank Bijleveld erkent in de krant dat er een kleine groep veteranen is „bij wie de zorg niet aanslaat of die zorg mijden.”

Die groep is volgens haar niet in kaart te brengen. „Ik onderschrijf de bijzondere zorgplicht van defensie, maar daarvoor moeten zij wel in beeld zijn. Dat betekent ook: in beeld willen zijn.”