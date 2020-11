Deal tussen Rusland, Armenië en Azerbeidzjan over einde oorlog

Pasjinian zei dat hij de Armeense natie „in de komende dagen” zou toespreken. Hij gaf geen verdere details. De Russische president Vladimir Poetin heeft tegen persagentschap Interfax gezegd dat het verdrag voorziet in een Russische vredesmacht. Die wordt gestationeerd langs de frontlinie in Nagorno-Karabach. Poetin zei te hopen dat de overeenkomst „zal zorgen voor de benodigde omstandigheden voor een duurzame en volledige oplossing van de crisis rond Nagorno-Karabach.” De Azerbeidzjaanse president Aliyev zei dat de overeenkomst tussen de drie landen een „cruciaal” punt zal worden in de oplossing van het conflict.”

Maandag werd nog een Russische legerhelikopter neergehaald in Armenië, vlakbij de grens met Azerbeidzjan. Daarbij zijn twee bemanningsleden omgekomen. Azerbeidzjan erkende de helikopter te hebben neergeschoten en heeft excuses aangeboden.

De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach laaiden eind september op. De regio, met ongeveer 145.000 inwoners, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Rusland, de beschermende macht van Armenië, heeft er een militaire basis. Azerbeidzjan kan rekenen op de steun van Turkije. Rusland levert overigens ook wapens aan Azerbeidzjan.