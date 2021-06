Britse gezondheidsminister Hancock stapt op na zoen met medewerkster

Downing Street, het kantoor van premier Boris Johnson, maakte het opstappen bekend. Johnson kwam al onder toenemende druk te staan vanwege de affaire van zijn minister van Volksgezondheid. Hancock heeft toegegeven dat hij de coronarichtlijnen van zijn eigen ministerie heeft gebroken door een medewerkster te kussen en dat zorgt voor grote verontwaardiging bij de Britten.

De getrouwde Hancock ging door het stof nadat zijn affaire was uitgelekt via tabloid The Sun, dat foto’s publiceerde van het zoenende duo. Hij zei veel spijt te hebben en vroeg om privacy voor zijn gezin. Premier Johnson liet vervolgens weten dat de zaak daarmee is afgegaan, maar Hancock maakte zaterdag toch bekend er de brui aan te geven.

De zaak ligt extra gevoelig omdat de minister een van de gezichten is van het Britse coronabeleid. Toch hield hij geen afstand van iemand die niet tot zijn huishouden behoort, zoals was voorgeschreven door de overheid. Dat gaat volgens critici ten koste van de geloofwaardigheid van de regering.

De oppositie heeft het vertrek van Hancock al geëist en zaterdag kreeg hij ook in de ochtendkranten de volle laag. „Hoe kan hij nog doorgaan?”, schrijft de Daily Mail op de voorpagina. „Een bedrieger en een leugenaar. En dus steunt de premier hem”, sneert de Daily Mirror.

Gedragscode

Oppositiepartij Labour vermoedt ook dat Hancock zich niet heeft gehouden aan de gedragscode voor ministers. Parlementariër Angela Rayner concludeerde dat de minister kennelijk heeft nagelaten te melden dat hij een relatie had met iemand die hij persoonlijk had aangesteld als topadviseur.

Ook een actiegroep van nabestaanden van overleden coronapatiënten mengde zich in de discussie. ’Covid-19 Bereaved Families for Justice’ noemde het volgens Sky News een „klap in het gezicht” dat premier Johnson weigerde zijn minister te ontslaan.

De kwestie zorgt voor verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij van Johnson en Hancock. Drie hoge partijfiguren vertelden persbureau Bloomberg dat de dagen van de 42-jarige minister vermoedelijk zijn geteld. Andere ingewijden dachten dat zijn toekomst afhing van mogelijk andere schadelijke onthullingen in de komende dagen.

Achtervolgd door uitspraken

Hancock wordt ook achtervolgd door zijn eigen uitspraken. Hij vond het vorig jaar volkomen terecht dat professor Neil Ferguson opstapte als overheidsadviseur na een vergelijkbare kwestie. Die wetenschapper zou tijdens de lockdown zijn minnares over de vloer hebben gehad.

De minister van Volksgezondheid benadrukte toen dat de coronaregels „voor iedereen gelden” en „bloedserieus” genomen moeten worden. Hancock concludeerde dat de wetenschapper na een dergelijke overtreding uiteraard niet meer verder kon in zijn oude rol als topadviseur.