In 1200 jaar nog niet zo droog in Spanje en Portugal

In Portugal lagen plezierboten aan de Zezere rivier in het midden van het land al in februari op de bodem. Sinds vorig jaar oktober heeft Portugal maar bar weinig regen gezien. Eind januari ging de helft van het land gebukt onder een ’ernstige’ of zelfs ’extreme’ droogte, aldus het Portugese weerinstituut IPMA.

