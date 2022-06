Vrouw op scootmobiel (88) overleden door ongeluk met auto

Ⓒ ANP / HH

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Een 88-jarige vrouw in een scootmobiel is donderdag om het leven gekomen doordat ze werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op de Veersedijk in de Zuid-Hollandse gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.