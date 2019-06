Waslijst klimaatmaatregelen eind juni verwacht

In regeringskringen valt te horen dat het kabinet nog iets meer tijd nodig heeft om het hele plaatje rond te krijgen.

Aanvankelijk was het de bedoeling eind april met de maatregelen te komen, daarna werd het juni.

Toelichting door vicepremier

Pikant is dat op 28 juni niet premier Mark Rutte maar vicepremier Hugo de Jonge de ministerraad voorzit en een toelichting zal moeten geven op de maatregelen. De minister-president is dan namelijk in Japan voor overleg met de twintig grootste economieën van de wereld.

Betrokkenen verwachten een ’technisch’ pakket, dat in lijn zal zijn met de klimaatdoelen van Parijs, maar geen ideologische scherpslijperij zal bevatten. Het onderwerp ligt gevoelig in Den Haag, omdat de presentatie van het klimaatakkoord eind december uitliep op een fiasco. Dat hoopt het kabinet dit keer te voorkomen.