Slachtoffer Breda: ’Blij dat ik hier nog levend sta’

Ali Achmed zag hoe zijn vrienden werden neergestoken. Ⓒ De Telegraaf

Breda - Breda is geschokt door het heftige steekincident van gisteravond. In het Westerpark stak een dronken man in op drie jongeren. Een van hen ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Een van de slachtoffers die er goed vanaf is gekomen, deelt zijn verhaal met De Telegraaf. „Wat mag ik blij zijn dat ik hier nog in levenden lijve sta.”