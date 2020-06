OMT: Loslaten 1,5 meter voor rekening van kabinet

Premier Mark Rutte bleef woensdagavond bij de persconferentie, waarin hij de ruimer dan eerder voorziene versoepelingen per 1 juli aankondigde, hameren op het houden van anderhalve meter afstand. Maar tegelijk liet het kabinet ook ruimte voor de nodige uitzonderingen op die regel.

Dat is niet een zuiver medische afweging geweest, blijkt uit het laatste advies van het OMT. De experts benadrukken ook het belang van afstand houden, maar zien ook de ’hoge maatschappelijke kosten’ die dat in sommige situaties met zich meebrengt. Het OMT heeft die afweging daarom teruggeschoven naar het kabinet, maar wel advies gegeven over de risico’s.

Mondkapje ’geen gelijkwaardig alternatief’ voor afstand houden

De conclusie daarbij is dat het risico op besmetting altijd groter is als er geen afstand wordt gehouden. Maar bijvoorbeeld op de middelbare scholen en bij sport, dans en theater luidt het advies dat die risico’s ’aanvaardbaar’ zijn. Bij het openbaar vervoer klinken meer zorgen. Het sinds 1 juni verplichte mondkapje is ’geen gelijkwaardig alternatief’ voor afstand houden. Nu het kabinet vanaf 1 juli alle reizen in het ov weer toe wil staan, vraagt het OMT dan wel om zoveel mogelijk materiaal in te zetten, ervoor te zorgen dat in- en uitstappen niet bij dezelfde deuren gebeurt en te voorkomen dat het zo druk wordt dat reizigers moeten staan.

RIVM-directeur Jaap van Dissel is donderdag in de Tweede Kamer dan ook voorzichtig: „Er is geen risicovolle versoepeling.” Hij somt de risico’s op van grotere groepen: meer lawaai en stemverheffing, wachtrijen voor bar, toilet of garderobe. En hoe groter de groepen, hoe hoger het zogenoemde reproductiegetal uit kan vallen.

Dat getal geeft aan hoeveel mensen iemand met corona gemiddeld besmet. De heilige grens is 1: de gemiddelde coronapatiënt besmet dan maximaal één ander persoon, waardoor de verspreiding van het virus niet te veel uit de hand loopt. Sinds ons land half maart in een intelligente lockdown werd gezet, schommelt het getal net onder die grens. Ook na de versoepelingen die de afgelopen tijd mondjesmaat door werden gevoerd, al loopt het sinds kort weer iets op.

We zijn ’uit de acute crisis’

Van Dissel kon donderdag wel positieve cijfers over het verloop van het virus presenteren aan de Tweede Kamer, met steeds minder besmettingen en ziekenhuis- en ic-opnames. „We zijn uit de acute crisis wat betreft de aantallen patiënten”, concludeert de RIVM-directeur. „Nu is het meer een kwestie van inspanning en de vinger aan de pols houden om te zorgen dat het zo blijft.”

Belangrijk daarbij blijft testen. De afgelopen weken is de testcapaciteit flink opgevoerd met een speciaal testnummer en zogenoemde teststraten bij de GGD’s. Inmiddels worden er zo’n tienduizend tests per dag afgenomen, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel donderdag in de Tweede Kamer. Daarvan blijkt volgens de laatste cijfers minder dan honderd mensen het virus ook echt te hebben. Volgens Van Dissel test inmiddels 0,9 procent van de mensen positief.

Een ’positief’ beeld, noemt de RIVM-directeur dat: „Je verwacht dat als je meer gaat testen, het aantal positieven dan toeneemt. Maar het aantal neemt juist af. Daar kunnen allerlei verklaringen voor zijn, maar het berust waarschijnlijk op een reële afname van het virus.” Het OMT noemt het ’essentieel’ dat iedereen met klachten, ook heel milde, zich laat testen.