Man krijgt alleen nog taakstraf en voorwaardelijk cel voor opgraven babylijk

Door die straf hoeft de man niet meer terug de gevangenis in. Damian H. had al bekend dat hij groef in het graf van een kind dat na dertig weken zwangerschap dood werd geboren. Hoewel de officier van justitie twee weken geleden smeekte om te laten weten waar de resten waren gebleven, bleef H. volhouden dat hij geen resten had gevonden. De rechtbank vond dat ongeloofwaardig, omdat het mandje en een dekentje waarin het kind was begraven en een knuffel wel waren opgegraven. Die had H. achtergelaten op de begraafplaats.

Ander graf

Ook had H. gegraven in een ander kindergraf, maar kwam niet diep genoeg. Bij verschillende crematoria in de regio had hij urnen met as gestolen.

Eén van de redenen daarvoor was dat hij zichzelf bij optredens met zijn blackmetalband wilde overgieten met bloed en dan de as over zich heen gooien. „Ik heb bands gezien die dat ook deden. Dat leek gewoon normaal”, zei hij daar twee weken geleden over.

De zaak had eigenlijk vorig jaar al moeten zijn afgerond, maar omdat de man toen niet wilde komen, omdat hij suïcidaal was, besloot de rechter de zaak uit te stellen. De man zal, als voorwaarde voor de voorwaardelijke straf, zich moeten laten behandelen aan zijn problemen. Die zijn onder meer ontstaan gedurende een zeer traumatische jeugd.