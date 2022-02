40.000 nieuwe positieve testen, aantal coronapatiënten in ziekenhuizen ongeveer gelijk

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

ZEIST - Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 40.133 positieve coronatests geregistreerd. Maar het werkelijke aantal nieuwe gevallen ligt vermoedelijk nog hoger, want het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had de afgelopen dagen een achterstand. De systemen konden niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er te veel zijn. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal ongeveer gelijkgebleven.