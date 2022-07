Premium Het beste van De Telegraaf

’Overmacht’: huurders wachten al bijna tien maanden op sleutel nieuwe woning

Cees Hart voor woongebouw Eclips, met bovenin rechts het appartement waar hij graag al had willen wonen. Ⓒ Jaap van der Pijll

HOORN - Het vierde woongebouw van woningcorporatie Intermaris aan het Noorderlicht in Hoorn, Eclips, zou in eerste instantie bijna tien maanden geleden, in oktober, opgeleverd worden. Maar Intermaris heeft ook nu nog geen idee wanneer de huurders van de 69 woningen in Eclips de sleutel kunnen krijgen.