LIVE | Forse stijging aantal jongere coronapatiënten in ziekenhuizen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

06.20 - Opnieuw recordtoename coronabesmettingen in India

Opnieuw heeft India een recordtoename coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. De autoriteiten meldden zaterdag 401.993 nieuwe gevallen. Het totale aantal Indiase besmettingsgevallen sinds het begin van de corona-epidemie komt daarmee op ongeveer 19,16 miljoen. India telt daarmee na de Verenigde Staten het hoogste aantal besmettingen ter wereld.

In de afgelopen 24 uur bezweken in India 3523 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental komt daarmee op 211.853, het drie na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.

India heeft sinds maart te maken met een alarmerende toename van het aantal coronabesmettingen, mogelijk vanwege een dubbel gemuteerde variant van het longvirus. Volgens wetenschappers heeft de regering van premier Narendra Modi de oplopende cijfers te lang genegeerd en nagelaten om maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

05.30 - Erasmus MC leidt onderzoek naar trombose door vaccins

De ernstige bijwerking van de vaccins van AstraZeneca en Janssen wordt nog altijd niet begrepen. Het is inmiddels duidelijk dat de zeldzame combinatie van een trombose in het brein die gepaard gaat met een tekort aan bloedplaatjes wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie. Maar het is niet bekend waardoor deze reactie in gang wordt gezet.

Theorieën zijn er te over, maar we weten het niet, zeggen Marieke Kruip en Eric van Gorp, hematoloog en viroloog in het Erasmus MC zaterdag in Trouw. "Er zijn veel oorzaken denkbaar. We moeten waken voor een tunnelvisie en niet te snel inzoomen op één verklaring."

Een maand geleden schreef de Duitse trombose-expert Andreas Greinacher dat alle patiënten antistoffen hadden aangemaakt tegen een eiwit van hun bloedplaatjes. Door die afweerreactie klonterde het bloed. Vorige week beweerde Greinacher dat de reactie werd getriggerd door vervuilingen in het vaccin, zoals humane eiwitten die tijdens het productieproces waren achtergebleven.

02.50 - VS en Australië stellen inreisverbod vanuit India in

In navolging van meerdere Europese landen hebben de Verenigde Staten en Australië besloten om het personenverkeer vanuit India aan banden te leggen in verband met de torenhoge coronabesmettingscijfers in het Aziatische land. Daar worden nu dagelijks honderdduizenden nieuwe besmettingen vastgesteld en vallen dagelijks duizenden nieuwe coronadoden.

De Amerikaanse president Joe Biden stelde vrijdag de nieuwe reisrestricties met betrekking tot India in. De meeste buitenlanders kunnen niet meer de Verenigde Staten binnenkomen vanuit India. De nieuwe maatregelen zijn vanaf dinsdag van kracht en werden geadviseerd door het centrum voor ziektepreventie (CDC).

Australië heeft besloten om zijn staatsburgers en ingezetenen die in de afgelopen twee weken in India zijn geweest de toegang tot het land te ontzeggen. Die maatregel is vanaf maandag van kracht, en wie zich er niet aan houdt riskeert behalve een boete ook gevangenisstraffen.

01.00 - Forse stijging aantal jongere coronapatiënten in ziekenhuizen

In deze coronagolf liggen er in de ziekenhuizen veel meer jongere patiënten, van tussen de 30 en 50 jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van covidpatiënten, mede door vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname, schrijft Trouw.

De stijging van jonge patiënten doet zich voor op zowel de intensive care (ic) als de verpleegafdelingen en houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal besmettingen. Oftewel: er liggen nu meer mensen door corona in de ziekenhuizen dan je op basis van eerdere pieken zou verwachten, en met name patiënten met een lagere leeftijd.

Zo werden in maart en april (tot de 29ste) van dit jaar 294 coronapatiënten tussen de 30 en 50 opgenomen op de ic, ten opzichte van 263 in dezelfde maanden vorig jaar, toen de piek aan patiënten door de eerste golf in totaal veel hoger lag.