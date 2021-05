LIVE | Storing GGD niet volledig opgelost: nog geen online afspraken voor coronatest

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

19.00 - Storing GGD deels opgelost, online afspraak maken kan nog niet

Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen in veel gevallen weer telefonisch een afspraak maken, meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Dat geldt ook voor mensen die zich willen laten vaccineren. Het is nog steeds niet mogelijk om online een afspraak te maken.

De GGD meldde zaterdagochtend dat er technische problemen zijn met de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. „We werken aan een oplossing”, zei de organisatie. Later op de dag bleek dat ook via de telefoon geen afspraak gemaakt kon worden. Even na 18.00 uur was de telefonische storing verholpen.

De online storing heeft te maken met de koppeling met DigiD. Daardoor kunnen tijdens het maken van afspraken of het opvragen van een testuitslag problemen ontstaan.

13.46 - 177 Nederlandse vakantiegangers vertrekken naar Gran Canaria

Een toestel met aan boord 177 Nederlandse vakantiegangers is zaterdag rond 13.00 uur vertrokken naar Gran Canaria. Daar verblijven ze tot en met 8 mei in een hotel. Het is de tweede Fieldlab-proefvakantie.

Van de 180 door reisorganisaties Corendon en TUI geselecteerde reizigers bleken er vrijdag twee positief te testen op het coronavirus, aldus een woordvoerster van TUI. Deze twee hoorden tot een gezelschap van vijf mensen, en daardoor moesten die alle vijf thuisblijven. Twee ’nieuwe’ vakantiegangers waren bereid alsnog mee te vliegen.

Er hadden zich 68.000 mensen aangemeld voor het experiment. Dit keer mogen de deelnemers wel van het resort af. Dat was tijdens de eerste Fieldlab-proefvakantie, naar Rhodos, nog uit den boze.

Tijdens de proefvakanties kijken onafhankelijke onderzoekers hoe Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. Houden de reizigers zich aan de plaatselijke regels? Wassen ze hun handen, dragen ze mondkapjes, houden ze afstand? De Staat financiert dit onderzoek, dat 46.000 euro moet kosten. Met de kennis moet het mogelijk worden om binnenkort weer veilig op vakantie te gaan. De kosten van de vakantie, bijna 800 euro, betalen de reizigers zelf.

Proefvakantiegangers moeten voor de reis een negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen. Tijdens de trip vullen deelnemers vragenlijsten in over hun gezondheid en reiservaring. Binnen 24 uur voor de terugreis volgt opnieuw een PCR-test, waarna alleen de mensen met een negatieve testuitslag terug naar huis kunnen vliegen. Na thuiskomst wacht de vakantiegangers een quarantaine, waarop overigens niet wordt gecontroleerd.

Alle 188 mensen die vorige maand in Rhodos verbleven, testten vlak voor hun terugkeer naar Nederland negatief.

12.49 - Duitsers negeren advies en trekken naar Enschede

Ondanks het advies en de waarschuwing aan Duitse toeristen om niet de grens over te steken, zijn er momenteel veel Duitsers in Enschede te vinden. Velen konden het niet laten om een dagje in Nederland te gaan shoppen. Er vormen zich rijen van wel honderd meter voor winkels als Zara en Primark.

12.07 - Duitse politie brengt extra versterking op de been voor protesten

De politie in veel Duitse steden heeft extra versterking op de been gebracht omdat er gevreesd wordt dat aangekondigde betogingen uit de hand lopen. In Berlijn zijn er 5600 politieagenten actief. In de stad zijn op verschillende plekken en tijden in het weekeinde twintig demonstraties aangemeld.

De Dag van de Arbeid is traditioneel een dag van bijeenkomsten van linkse partijen en vakbonden, maar aangenomen wordt dat er veel tegenstanders van de strenge coronamaatregelen hun ongenoegen zullen uiten. In Duitsland is de kritiek op de vele beperkingen sterk gegroeid nadat bondskanselier Angela Merkel het beleid naar zich heeft toegetrokken om zonder tussenkomst van de regionale autoriteiten strenge beperkingen te kunnen opleggen, inclusief de ’gehate’ avondklok. Daar was vrijdagavond al een betoging tegen in Berlijn. Veel Duitsers vinden de coronamaatregelen buitensporig en schadelijker dan het virus. Er zijn circa tweehonderd klachten ingediend tegen Merkels ’noodrem’ bij het constitutionele hof in Karlsruhe.

De overkoepelende vakbondsfederatie DGB houdt traditiegetrouw een grote bijeenkomst in Hamburg. In Berlijn wordt een links protest met 10.000 deelnemers verwacht om 18.00 uur. Er is ook een betoging aangemeld van de critici van de lockdown die zich Querdenker (Dwarsdenkers) noemen. Daarnaast staan er ook demonstraties gepland over onder meer het afschaffen van de maximumhuren in de Duitse hoofdstad en het migratiebeleid. De eerste demonstraties in Berlijn zijn zaterdagmorgen van start gegaan.

12.00 - Ook Efteling teleurgesteld nu deuren voorlopig dichtblijven

Ook De Efteling in Kaatsheuvel mag nog niet open op 11 mei. Heel jammer, zegt een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel. Het kabinet vindt opening nog niet verantwoord.

Op 11 mei zouden volgens het openingsplan van het kabinet alle ’doorstroomlocaties’ buiten de deuren mogen openen. Maar dat heeft het kabinet nu uitgesteld, vanwege de hoge aantallen ziekenhuisopnames door corona.

„We waren er klaar voor. We zijn er eigenlijk al een paar maanden klaar voor”, zegt de Eftelingwoordvoerder. Het park ging in december dicht. „Maar natuurlijk volgen we de regels en begrijpen we waarom dit nodig is.”

Een doorstroomlocatie is een locatie waarbij bezoekers ’doorstromen’, zoals in dierentuinen en bij kermissen. Bezoekers lopen er doorheen.

11.40 - Fitnessbranche: uitstel opening sportscholen ’tegenvaller’

Het uitstel van de heropening van sportscholen is een tegenvaller voor de fitnessbranche. Dat zegt directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief, waarbij ongeveer duizend sportlocaties zijn aangesloten.

Wouters zegt dat sportscholen juist deel van de oplossing van de coronapandemie zijn. „Mensen kunnen dan werken aan hun vitaliteit, weerstand en gezondheid, wat heel belangrijk is. Bewegen is juist het beste.” Volgens Wouters zijn mensen die met corona op ic’s belanden vaak zwaarlijvig en zijn mensen in gewicht aangekomen in coronatijd.

De verdere versoepelingen van de coronaregels die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, waaronder het heropenen van sportscholen, laten langer op zich wachten. Het kabinet vindt het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen nu nog te hoog.

Een woordvoerder van de fitnessketens Fit For Free en SportCity zegt het ook jammer te vinden dat de heropening wordt uitgesteld. „We hadden gehoopt dat de sportscholen weer open konden, maar hebben ons nu te schikken.” Hij is het eens met het standpunt van NL Actief dat sporten in coronatijd juist heel belangrijk is en wijst erop dat sportscholen ook van belang zijn voor mensen die moeten revalideren en daarbij begeleiding nodig hebben van een coach of trainer.

11.05 - Dierentuinenvereniging erg teleurgesteld: „We waren er klaar voor”

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is teleurgesteld dat de dierenparken op 11 mei toch nog dicht moeten blijven. Het kabinet besloot zaterdagochtend dat opening, gezien het aantal ziekenhuisopnames, nog te vroeg is. De verdere versoepelingen die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, zoals voor de dierentuinen, laten langer op zich wachten.

Directeur Wineke Schoo van de NVD: „Erg teleurstellend. We waren en zijn er klaar voor. We hebben hele goede protocollen en ook hebben we aangetoond dat we een onderdeel zijn van de oplossing. We kunnen het bezoek op onze locaties goed reguleren. En we bieden juist ruimte aan de mensen waar dat het hardst nodig is, in volle steden etcetera.”

Overigens benadrukt Schoo dat de dierentuinen absoluut niet de ogen sluiten voor de cijfers. „Maar het zou fijn als we inmiddels ons geld van de bezoekers krijgen, en niet van de overheid.”

Bij de NVD zijn dertien Nederlandse dierentuinen aangesloten.

10.00 - GGD: Technische problemen met website voor coronatest

Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen problemen ondervinden bij het maken van een afspraak via internet. Dat geldt ook voor mensen die zich willen laten vaccineren.

De koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat er technische problemen zijn met de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. „We werken aan een oplossing”, meldt de GGD zaterdagochtend.

Zorgpersoneel gaat de coronafdeling op (archiefbeeld). Ⓒ ANP / HH

De storing heeft te maken met de koppeling met DigiD. Daardoor kunnen tijdens het maken van afspraken of het opvragen van een testuitslag problemen ontstaan.

Medewerkers op het callcentrum zijn bereikbaar om afspraken in te plannen en mensen te bellen met testuitslagen.

06.20 - Opnieuw recordtoename coronabesmettingen in India

Opnieuw heeft India een recordtoename coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. De autoriteiten meldden zaterdag 401.993 nieuwe gevallen. Het totale aantal Indiase besmettingsgevallen sinds het begin van de corona-epidemie komt daarmee op ongeveer 19,16 miljoen. India telt daarmee na de Verenigde Staten het hoogste aantal besmettingen ter wereld.

In de afgelopen 24 uur bezweken in India 3523 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental komt daarmee op 211.853, het drie na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.

India heeft sinds maart te maken met een alarmerende toename van het aantal coronabesmettingen, mogelijk vanwege een dubbel gemuteerde variant van het longvirus. Volgens wetenschappers heeft de regering van premier Narendra Modi de oplopende cijfers te lang genegeerd en nagelaten om maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

05.30 - Erasmus MC leidt onderzoek naar trombose door vaccins

De ernstige bijwerking van de vaccins van AstraZeneca en Janssen wordt nog altijd niet begrepen. Het is inmiddels duidelijk dat de zeldzame combinatie van een trombose in het brein die gepaard gaat met een tekort aan bloedplaatjes wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie. Maar het is niet bekend waardoor deze reactie in gang wordt gezet.

Theorieën zijn er te over, maar we weten het niet, zeggen Marieke Kruip en Eric van Gorp, hematoloog en viroloog in het Erasmus MC zaterdag in Trouw. „Er zijn veel oorzaken denkbaar. We moeten waken voor een tunnelvisie en niet te snel inzoomen op één verklaring.”

Een maand geleden schreef de Duitse trombose-expert Andreas Greinacher dat alle patiënten antistoffen hadden aangemaakt tegen een eiwit van hun bloedplaatjes. Door die afweerreactie klonterde het bloed. Vorige week beweerde Greinacher dat de reactie werd getriggerd door vervuilingen in het vaccin, zoals humane eiwitten die tijdens het productieproces waren achtergebleven.

02.50 - VS en Australië stellen inreisverbod vanuit India in

In navolging van meerdere Europese landen hebben de Verenigde Staten en Australië besloten om het personenverkeer vanuit India aan banden te leggen in verband met de torenhoge coronabesmettingscijfers in het Aziatische land. Daar worden nu dagelijks honderdduizenden nieuwe besmettingen vastgesteld en vallen dagelijks duizenden nieuwe coronadoden.

De Amerikaanse president Joe Biden stelde vrijdag de nieuwe reisrestricties met betrekking tot India in. De meeste buitenlanders kunnen niet meer de Verenigde Staten binnenkomen vanuit India. De nieuwe maatregelen zijn vanaf dinsdag van kracht en werden geadviseerd door het centrum voor ziektepreventie (CDC).

Australië heeft besloten om zijn staatsburgers en ingezetenen die in de afgelopen twee weken in India zijn geweest de toegang tot het land te ontzeggen. Die maatregel is vanaf maandag van kracht, en wie zich er niet aan houdt riskeert behalve een boete ook gevangenisstraffen.

01.00 - Forse stijging aantal jongere coronapatiënten in ziekenhuizen

In deze coronagolf liggen er in de ziekenhuizen veel meer jongere patiënten, van tussen de 30 en 50 jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van covidpatiënten, mede door vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname, schrijft Trouw.

De stijging van jonge patiënten doet zich voor op zowel de intensive care (ic) als de verpleegafdelingen en houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal besmettingen. Oftewel: er liggen nu meer mensen door corona in de ziekenhuizen dan je op basis van eerdere pieken zou verwachten, en met name patiënten met een lagere leeftijd.

Zo werden in maart en april (tot de 29ste) van dit jaar 294 coronapatiënten tussen de 30 en 50 opgenomen op de ic, ten opzichte van 263 in dezelfde maanden vorig jaar, toen de piek aan patiënten door de eerste golf in totaal veel hoger lag.