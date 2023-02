Premium Het beste van De Telegraaf

Voor verkrachting veroordeelde huisarts opnieuw aangehouden, advocaat ‘weet van niks’

Door Claire van Dyck Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

Brunssum - De in eerste aanleg voor verkrachting van patiëntes veroordeelde huisarts Van P. (53) uit Brunssum is dinsdagochtend opnieuw opgepakt. De politie wil inhoudelijk niets zeggen over de verdenking, behalve dat deze is ‘in lijn met de andere zaken’.