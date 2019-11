Crisisoverleg bij VVD over stikstof

Hoe lang staat dit bordje met snelheidsaanduiding nog langs de A15 bij Herwijnen? Ⓒ ANP

Den Haag - De spanning in de coalitie stijgt nu het kabinet afkoerst op gifgroene maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. Het is vooral de vraag of de VVD na het kinderpardon en de hypotheekrente bereid is de automobilist in de waagschaal te leggen.