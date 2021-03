Schrik zit er goed in na explosie Mieraskerk: ’Dit raakt me heel erg’

Entertainment

Xander de Buisonjé maakt lied over vermoorde baby Doetinchem

Xander de Buisonjé heeft op verzoek van de politie een lied gemaakt over de in 2006 dood gevonden baby in Doetinchem die de naam Sem Vijverberg kreeg. Het nummer heet Er is nog hoop en het is een van de manieren waarop de politie aandacht probeert te vragen voor de zaak.