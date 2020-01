Man (26) overlijdt vier jaar na vergiftiging door collega

Dader is de 57-jaar oude Klaus O. Hij gooide jarenlang kwik en andere giftige subtanties door het eten van zijn collega’s. Ook drankjes moesten eraan geloven. Hierdoor raakte een van zijn collega’s in een coma, twee anderen liepen nierfalen op.

In mei 2018 werd O. gearresteerd nadat videocamera’s hadden vastgelegd hoe hij een verdachte poeder op het broodje van een collega sprenkelde. Het balletje was gaan rollen nadat een medewerker witte poeder op een sandwich had gesignaleerd.

De slotenmaker handelde tussen 2015 en 2018 in het Duitse Schloss Holte-Stukenbrock, zo weet de Daily Mail.

Het motief van O. is nooit duidelijk geworden. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor poging tot moord. Nu een van zijn slachtoffers is overleden, wordt de aanklacht mogelijk verzwaard.