Halsema: ’Aanpak criminele vreemdelingen is noodzakelijk’

Agenten luidden recent anoniem de noodklok in de krant, omdat zij steeds vaker te maken hebben met deze groep. Ze zijn betrokken bij zakkenrollerij, straatroven en winkeldiefstal. Wat de agenten frustreert, is dat de groep na aanhouding niet uit te zetten is en de verdachten snel weer op straat staan.

Burgemeester Femke Halsema beloofde de gemeenteraad om met cijfers te komen. Die maakte Amsterdam woensdagmiddag openbaar. De cijfers gaan over de eerste acht maanden van 2022 en worden vergeleken met dezelfde periode in het pre-coronajaar 2019.

Absoluut is er een daling van het aantal geregistreerde verdachten, ook die aangemerkt zijn als ’vreemdeling’. Maar het aandeel van die groep bij incidenten in het noorden van de binnenstad (waaronder de Wallen) is gestegen van 34,6 procent naar 48,8 procent. In totaal gaat het om 1.657 verdachten. 757 van hen hebben geen verblijfsrecht in Nederland.

Hoewel het aantal verdachten en incidenten afneemt, zijn er specifieke delicten die vergeleken met drie jaar geleden juist toenemen op de Wallen. Het gaat om zakkenrollerij, overtreding van het messenverbod en straatroof.

Straatroven en zakkenrollerij

Verdachten met Marokkaanse en Algerijnse nationaliteit vormen een aanzienlijk deel van de verdachten. Bij de gewelddadige straatroven en zakkenrollerij is hun aandeel duidelijk gestegen. Dit strookt met ervaringen van agenten die gespecialiseerd zijn in deze criminaliteit. Zij zien steeds meer vreemdelingen uit veilige landen als verdachte.

„Agenten ervaren dat in het bijzonder vreemdelingen uit veilige landen zich vaak weinig tot niets aantrekken van vertegenwoordigers van het gezag, zoals politieagenten of gemeentelijke handhaver”, schrijft Halsema. „Wijkagenten in de binnenstad zien dit ook bevestigd in de klachten van horecaondernemers, bewoners en winkeliers.”

„Versterking van de aanpak van vreemdelingen die criminaliteit plegen is noodzakelijk vanwege de omvang van de problemen en de overlast”, schrijft Halsema. Ze vindt dat deze ’kleine groep’ het draagvlak voor de opvang van asielzoekers ondergraaft.

De aanpak is echter ’weerbarstig’, stelt Halsema. Ze bewegen zich door het land en het is lastig hen uit te zetten. „Maatregelen en instrumentarium van het lokale gezag alleen bieden onvoldoende soelaas”, schrijft de burgemeester. Veel moet van landelijke overheden en diensten komen. Wat niet meehelpt is dat de regionale vreemdelingenpolitie ingezet wordt in Ter Apel.

Waarschuwen

Toch zijn er maatregelen genomen op lokaal niveau. Er is een extra focus in het Wallengebied op straatroof en zakkenrollerij. Er is meer cameratoezicht en surveillance. Ook via sociale media waarschuwen de politie en gemeente bezoekers van de binnenstad voor allerlei criminaliteit in het gebied. Het Openbaar Ministerie berecht veiligelanders via het snelrecht én supersnelrecht.

De burgemeester doet een ’dringend beroep’ op de overheid om de asielketen versneld aan te passen, zodat ’criminele vreemdelingen’ uit veilige landen makkelijker uit te zetten zijn.