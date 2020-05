Boete voor betonpompbedrijf Zoeterwoude na dodelijk ongeval

Daar overleed op 5 oktober 2016 de 53-jarige Gerard Dijkman uit Luttenberg aan de gevolgen van een klap van een mast met daarop een slang met vloeibaar beton. De oorzaak was het breken van een steunplaat onder de wielen, waardoor de vrachtwagen scheef zakte.

Volgens de rechtbank schond het bedrijf veiligheidsnormen door te varen op routine en een louter visuele inspectie van de ondergrond, in plaats van zich te houden aan de veiligheidsinstructies in de handleiding. Ook na het fatale ongeluk paste het bedrijf de werkwijze niet aan omdat het zich daarmee uit de markt zou prijzen, aldus directeur Faber.

Dat dit binnen de branche volgens de directeur een gebruikelijke werkwijze is, maakt niet dat Faber minder verantwoordelijk is, vindt de rechtbank. Sterker nog, het had op de weg van het bedrijf gelegen om zich in te zetten voor een andere werkwijze binnen de hele branche. Om die reden legt de rechtbank het bedrijf een bijzondere voorwaarde op.

Faber moet binnen een jaar tijdens een officiële vergadering van de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven deze zaak aan de orde te stellen. Van de resultaten van dat overleg moet verslag worden uitgebracht aan de officier van justitie.