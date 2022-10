Gevluchte Russische tv-journaliste, die live op tv protesteerde, komt niet opdagen bij rechtbank

„Ik zie mezelf als compleet onschuldig en ik weiger om me nog langer aan mijn huisarrest te houden”, laat Marina Ovsjannikova via sociale media weten. Ze wordt in Rusland verdacht van het verspreiden van nepnieuws en het beledigen van het leger. Ze zou tot wel tien jaar cel riskeren omdat ze een bord in beeld bracht met daarop de tekst ’Stop de oorlog’ en ’Ze liegen je voor’.

Ovsjannikova besloot kort na haar eerste actie om naar Duitsland te vluchten. Daar kreeg ze al snel een column in Die Welt, maar uiteindelijk besloot ze toch terug te keren naar Rusland om daar haar activisme voort te zetten. Na een protestactie voor het Kremlin kwam ze weer in conflict met de Russische autoriteiten.

Niet komen opdagen bij rechtbank

Ovsjannikova had woensdagochtend voor een rechtbank in Moskou moeten verschijnen, meldt haar advocaat. Het is echter onduidelijk waar ze op dit moment is. Ze is door de Russische autoriteiten op een opsporingslijst geplaatst. De tv-journaliste is samen met haar 11-jarige dochter op de vlucht geslagen. Zij wordt nu ’dringend gezocht’.