Russische tv-journaliste die actie voerde in live-uitzending op de vlucht geslagen

Moeder en dochter (11) bevinden zich inmiddels in Europa, maar waar precies is onduidelijk. Eerder dit jaar zat ze na de ontstane ophef een tijdje in Duitsland. Daarna keerde ze toch weer terug. Twee weken geleden werd duidelijk dat de Russische autoriteiten een opsporingsbericht uit hadden gedaan naar Ovsjannikova. Daaruit viel al op te maken dat ze op de vlucht was geslagen.

Ovsjannikova hield tijdens een televisiejournaal in maart, bij het begin van de Russische invasie, een poster voor de camera waarmee ze protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne. Op de poster stond onder meer dat de kijkers werden ’voorgelogen’. Ze wordt in Rusland verdacht van het verspreiden van nepnieuws en het beledigen van het leger. Na een protestactie voor het Kremlin kwam ze weer in conflict met de Russische autoriteiten.

De journaliste verscheen eerder wel in de rechtbank. Ⓒ AFP

In augustus werd ze onder huisarrest geplaatst. Ze riskeerde tot tien jaar cel voor het ’discrediteren’ van het leger. President Vladimir Poetin introduceerde na de inval namelijk een wet om kritiek en ’nepnieuws’ over het leger in de kiem te smoren.

„Ik zie mezelf als compleet onschuldig en ik weiger om me nog langer aan mijn huisarrest te houden”, liet Marina Ovsjannikova eerder via sociale media weten.