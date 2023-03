Grote brand in crematorium in Groningen onder controle

De brand die vrijdagmiddag was uitgebroken in een crematorium in de stad Groningen, is onder controle. Het sein ’brand meester’ is gegeven, meldde de brandweer rond 18.00 uur. Het ging om een grote brand in de dakconstructie.

De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement. Alle aanwezigen in het crematorium konden op tijd in veiligheid worden gebracht.