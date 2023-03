Grote brand uitgebroken in crematorium in Groningen

Ⓒ ProNews Producties

GRONINGEN - In een crematorium in de stad Groningen is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand in de dakconstructie. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is onbekend.