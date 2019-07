Australische vrouw verdacht van onthoofding moeder

Volgens ABC News Australia is die jongen een familielid. De politie trof het lichaam van de 57-jarige Rita Camilleri aan in haar huis in Sydney. De 25-jarige dochter werd op zaterdagnacht gearresteerd in de voortuin van haar buren.

De 4-jarige getuige werd naar het kinderziekenhuis in Westmead gebracht vanwege verwondingen aan zijn hoofd. „Hij wordt verzorgd door zijn familie en krijgt in de loop van de dag medische hulp. De familie is radeloos over wat er heeft plaatsgevonden”, meldt ABC News.

Buurman Wade Dennis kwam thuis toen de straat vol politieauto’s stond. „Het is shockerend. Ik heb een zevenjarige dochter, wat als zij ook hier was?” Hoofdinspecteur McFadden heeft laten weten dat de agenten die naar de ’schrijnende scène’ werden gestuurd, hulp zullen krijgen van psychologen.

Inmiddels heeft de politie een mes in beslag genomen en is er een plaats delict afgezet. De vrouw zal voor de rechtbank in Penrith moeten verschijnen zodra haar medische situatie is gekeurd.