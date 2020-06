Explosieve groei corona: Bouterse draait versoepelingen terug

In een tv-toespraak maandagavond zei Bouterse dat waarvoor de autoriteiten waarschuwden, nu lijkt te gebeuren. „Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van Covid-19”, aldus het staatshoofd.

Verschillende versoepelingen die de afgelopen weken waren ingegaan worden teruggedraaid. Dit betekent dat scholen, crèches, markten casino’s en horeca-gelegenheden weer dicht gaan. Andere maatregelen zijn het beperken van het binnenlandse vliegverkeer, het sluiten van alle grenzen via land, water en lucht en de afsluiting van de weg naar het oosten van Suriname.

Het aantal actieve besmette gevallen steeg maandagavond (Surinaamse tijd) binnen enkele uren van 18 naar 34. Het totale aantal positieve mensen kwam daarmee op 44. Van dit aantal zijn negen mensen beter geworden en is er een overleden. In de afgelopen 24 uur zijn er in hoofdstad Paramaribo een aantal clusters van besmettingen geconstateerd en lokale verspreiding van besmettingen in het oosten van het land.

Bouterse benadrukt dat de gezondheidsteams direct zijn begonnen met het nagaan van contacten van besmette personen. Het voorlopige onderzoek wijst volgens hem uit dat de nieuwe gevallen voornamelijk te herleiden zijn tot het oostelijk deel van Suriname.

Bouterse stelt dat er sprake is geweest van onmaatschappelijk gedrag waardoor Covid-19 nu hoogtij viert in Suriname. En dit terwijl het land vrij was van de ziekte, aldus de president. „Op dit moment wordt een explosief groeiend aantal personen positief getest op het virus. Dit baart ons zeer grote zorgen.”