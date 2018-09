Rohani wil Iran verbinden met wereld

„Het Iraanse volk heeft gekozen voor het pad van interactie met de wereld. Het wil weg van geweld en extremisme”, aldus Rohani. Hij prees de voormalige president Mohammad Khatami, zonder zich te storen aan het uitgevaardigde verbod de hervormingsgezinde leider te noemen of zijn portret te publiceren. Rohani beloofde Iran te openen voor de wereld en de bevolking vrijheden te geven waarnaar ze al zo lang verlangen.

Rohani stond lang bekend als een voorzichtige en milde vertegenwoordiger van de gevestigde orde, maar ontpopte zich tijdens de verkiezingscampagne als een vernieuwer. Die opstelling leverde hem vrijdag ruim 57 procent van de stemmen op. Zijn grootste rivaal, de conservatieve geestelijke Ebrahim Raisi (56), moest het doen met 38 procent. De opkomst was groot, ongeveer 73 procent.

Hoewel de macht van de gekozen president beperkt is in vergelijking met die van de hoogste geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei (77), is de ruime meerderheid voor een nieuwe termijn van Rohani opmerkelijk. De Iraanse hervormingsbeweging kreeg het grootste mandaat in meer dan twaalf jaar om veranderingen door te voeren die steevast werden geblokkeerd door de voorstanders van de harde lijn.