Nabestaanden model Ivana Smit kunnen politie Maleisië aanklagen

De 18-jarige Smit kwam in 2017 om het leven in Maleisië. Ze viel daar uit een flatgebouw in de hoofdstad Kuala Lumpur nadat ze de avond had doorgebracht met een Amerikaans echtpaar. De moeder van Smit vindt dat de Maleisische autoriteiten ernstig tekort zijn geschoten in het onderzoek. Volgens haar is er sprake van nalatigheid en daarom stapte zij naar de rechter, die haar nu gelijk geeft.

„Het leek erop dat de fouten van de politie begraven zouden worden, maar nu moeten deze toch op een openbare zitting besproken worden”, zegt Sébas Diekstra, de Nederlandse advocaat van de moeder. „De familie ziet dit als een overwinning.”

De Maleisische autoriteiten probeerden tevergeefs onder de juridische procedure uit te komen. Ze voerden aan dat ze juridische onschendbaarheid genieten, maar daar ging het hof nog niet in mee. Het gerechtshof vindt dat er wel degelijk grond is voor een volwaardig proces. Volgens de familie van Smit is het onderzoek naar de omstandigheden van de dood van Smit „enorm amateuristisch” verlopen. „De familie hoopt de verantwoordelijken voor dat onderzoek op enig moment in juridische zin verantwoordelijk te kunnen houden voor de gevolgen en dus ook het intense leed dat daarmee gepaard is gegaan”, aldus Diekstra.

Het onderzoek naar de dood van Smit is door justitie in Maleisië inmiddels aangeduid als moordzaak. Die zaak staat overigens los van het proces tegen de politie. In beide kwesties is onduidelijk wanneer en hoe het nu verder gaat.

Nabestaanden deden eerder ook een beroep op de Nederlandse premier Mark Rutte. Hij besprak de zaak afgelopen zomer met zijn Maleisische ambtsgenoot, de toenmalige premier Ismail Sabri Yaakob. Die zou toen de hoop hebben uitgesproken dat er „gerechtigheid voor Ivana komt.”