Vladimir Poetins honger is niet snel gestild

Buitenland

Biden: Rusland wil soeverein land van kaart vegen

De oorlog in Oekraïne is een Russische poging om „een soeverein land van de kaart te vegen” en Poetins nucleaire dreigementen zijn „roekeloos”. Dat zei president Biden in zijn toespraak voor de 77e Algemene Vergadering van de VN in New York. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra gaf Biden...