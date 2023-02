Vrouw (21) komt om bij ongeval A28: auto tussen twee vrachtwagens

Ⓒ Persbureau Meter

ZWOLLE - Bij een ongeluk tussen twee vrachtwagens en een auto op de A28 bij Zwolle-Zuid is een 21-jarige vrouw uit Epe om het leven gekomen. Een vrouw (59), eveneens uit Epe, is zwaargewond geraakt. Zij was de bestuurder van de auto, het overleden slachtoffer was een bijrijder in het voertuig.