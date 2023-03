Planbureau hekelt kabinet: ’Scherpere keuzes nodig bij indeling Nederland’

Het PBL is behoorlijk kritisch over de aanpak van het kabinet. Er zijn vraagstukken die om meer regie vragen, stelt de adviseur in de Ruimtelijke Verkenning 2023. Daarom is het volgens PBL van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt. „De oplossingen voor een hele reeks urgente issues vragen allemaal ruimte en zullen de inrichting van het land op lange termijn ingrijpend veranderen”, zegt onderzoeksleider Hamers. „Een toekomstbestendig Nederland vergt decennialang vasthoudend omgevingsbeleid op alle bestuurlijke niveaus.”

Een van de belangrijkste vraagstukken in het onderzoek is waar Nederlanders straks wonen en hoeveel woningen daarvoor nodig zijn. „Hoe ons land er in de toekomst uit zal zien, hangt af van waar nu nieuwe huizen, wegen en voorzieningen worden gepland”, zegt onderzoeker Kuiper. „De juiste plek is daarbij belangrijk. Hou bij het plannen de samenhang voor ogen, maak keuzes die op de lange termijn overeind kunnen blijven.”

PBL heeft vier scenario’s gemaakt: een waarin grote bedrijven aan het roer staan, een waarin burgers het initiatief nemen in hun eigen leefomgeving, een scenario waarin toegenomen digitalisering afstanden doet verdwijnen en een situatie waarin er veel ruimte is voor natuur. Alle scenario’s schetsen Nederland in 2050. De belangrijkste kritiek is dat er beleid moet komen voor de lange termijn. „We moeten voorbij de korte termijn van steeds één kabinetsperiode van vier jaar kijken”, zegt Hamers.