September zonniger dan augustus

Premium Binnenland

De zomer van 2021 was nat en somber: ’We zijn de afgelopen jaren verwend geweest’

Het is woensdag alweer voorbij: de meteorologische zomer. Maar gevoelsmatig is die nooit echt begonnen. Dat komt omdat precies in de vakantiemaanden juli en augustus het weer verslechterde, is de sombere meteorologische constatering. „Na drie jaar verwend te zijn geweest, viel het nu tegen.”