Politie redt honden uit ’huis met 20 centimeter poep’

De honden werden nauwelijks uitgelaten. Ze blaften constant - wat zorgde voor geluidsoverlast.

Omwonenden zeggen al vier maanden geleden melding te hebben gedaan bij de politie. „Toen maakten ze een praatje met de huurder, ze gaven hem een hand en daarna gingen ze er weer vandoor”, zegt een buurtbewoner tegen RTV Noord, dat spreekt over ’het hondenpoephuis’.

’Arme beestjes’

Buurtbewoners zagen dat de huidige huurder het pand zelf niet meer bewoont – maar de honden er wel achterlaat. „Na korte tijd kreeg hij een vriendin. Daar woont hij nu. En elke avond komt hij hier aan met een grote zak brokken.” Een ander: „Die brokken brengt hij naar binnen, vervolgens stapt hij weer in de auto en rijdt hij weg.”

Er liggen nog wat hondenbrokken. Ⓒ Politie

„Het is bizar dat dit zo lang heeft moeten duren”, zegt een buurtbewoner. „Die arme beestjes, dit is toch zielig? Er is al vaak met de politie gebeld en ik hoorde dat er ook brieven naar de gemeente zijn gestuurd, maar dat mocht allemaal niet baten.”

Boete

De politie kan niet zeggen hoeveel meldingen er binnen zijn gekomen. De huurder heeft inmiddels een proces-verbaal gehad.