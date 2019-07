Foutje: vliegshow per ongeluk boven verkeerde stad

De vliegshow was georganiseerd ter ere van van de honderdste sterfdag Oskar Bider, een Zwitserse luchtvaartpionier die in Langenbruck geboren is.

Terwijl de inwoners van Langenbruck vol verwachting maar tevergeefs naar de lucht staarden, werden de bewoners van Mümliswil, enkele kilometers verderop opgeschrikt door overvliegende straaljagers.

Ⓒ Google Earth

In Mümliswil waar op dat moment een jodelfestival plaatsvond werden de jodelaars bruut overstemd door de voorbijrazende vliegmachines.

De aanvoerder van de luchtshow had de festivaltenten in Mümliswil per ongeluk aangezien voor de festiviteiten rond de sterfdag van Oskar Bider en liet zijn team de show daar uitvoeren, tot grote verbijstering van de jodelende festivalgangers.

Het Zwitserse ministerie van Defensie heeft inmiddels excuses aangeboden. Een woordvoerder benadrukt dat de straaljagers ouder zijn dan 40 jaar en dus niet zijn uitgerust met navigatie of andere moderne technologie.