BERLIJN - De Duitse regeringspartij CDU is in een zware leiderschapscrisis geraakt nu Merkels beoogd opvolgster Annegret Kramp-Karrenbauer (57) als gevolg van het schandaal rond de AfD in de deelstaat Thüringen niet langer Angela Merkel wil opvolgen als leider en als potentieel bondskanselier.