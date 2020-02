Deze dagen gaat de politiek zich op verzoek van de Tweede Kamer buigen over de financiering van moskeeën uit wat omschreven wordt als onvrije landen. Daar komt een patroon naar voren dat in de media al decennialang in stukjes en beetjes naar buiten was gekomen: de poging tot verspreiding van extreem conservatief gedachtegoed onder Nederlandse moslims vanuit patriarchaal-religieuze landen elders.