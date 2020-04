LIVE | Hoe gaat het met de bezetting op de ic’s?

In de afgelopen week is het beeld steeds positiever geworden. Inmiddels neemt het aantal coronapatiënten op de intensive care geleidelijk maar voortdurend af. Tegelijkertijd liggen er nog altijd twee keer zoveel patiënten op de ic als in normale tijden, dus we zijn er nog niet.

Verslaggever Martijn Schoolenberg is om 16.00 bij de persconferentie aanwezig. Volg zijn tweets hier.