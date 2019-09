Kees van der Staaij wil niet reageren. Ⓒ ANP

Den Haag - Het rommelt door in de SGP. Een medewerker die aan de bel trok over misstanden is, in tegenstelling tot wat het publiek met een persbericht wijs werd gemaakt, op non-actief gezet. In de politieke partij zijn meerdere mensen de leugens daarover zat, ze vinden die niet passen bij hun christelijke inborst.