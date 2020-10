LIVE | De Jonge: extra maatregelen lijken nu niet nodig

De cijfers over de coronabesmettingen van de afgelopen dagen lijken geen aanleiding te geven om nu al extra maatregelen te treffen. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

De cijfers laten volgens De Jonge een afvlakking zien. Het kabinet waarschuwde eerder dat bij een verdere stijging van het aantal positieve tests per dag, een verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zou zijn. „Dat lijkt niet het geval te zijn”, aldus de bewindsman.

Helemaal gerust is De Jonge pas „als we de bocht hebben genomen.” Dat moet dan de komende dagen uit de cijfers duidelijk worden. „We willen die daling nu wel gaan zien.” Daarna moet volgens de minister de afweging gemaakt worden of het de moeite waard is extra maatregelen te nemen om die daling te versnellen.

