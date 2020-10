LIVE | Johnson buigt zich over mogelijk nieuwe, Britse lockdown

De Britse premier Boris Johnson denkt erover om volgende week nieuwe nationale lockdown-maatregelen op te leggen. Ziekenhuizen in het land dreigen te worden overspoeld met patiënten door een opleving van het coronavirus. Dat meldt de Britse krant The Times. De nieuwe maatregelen zouden woensdag worden ingevoerd en tot 1 december van kracht blijven.

Johnson houdt naar verwachting maandag een persconferentie om de nieuwe beperkingen aan te kondigen. Die houden mogelijk in dat alles gesloten wordt behalve essentiële winkels en „educatieve instellingen zoals scholen en universiteiten”, schrijft de krant.

België legt openbare leven verder aan banden

Gezondheidsexperts en de ziekenhuizen hadden erom gesmeekt en de Belgische politiek geeft nu toe: ook België gaat opnieuw in lockdown. Volgens premier De Croo moet de stijgende trend van het aantal besmettingen snel omgebogen worden om de zorg niet te laten instorten.

Het doel van de „verstrengde lockdown” is het aantal niet-noodzakelijke contacten tot een minimum te beperken. Daartoe gaan alle niet-essentiële winkels dicht, net als in maart en april. Ook een bezoek aan de kapper of schoonheidsspecialiste kan de komende zes weken niet meer. Thuis mag nog maar één persoon worden ontvangen, buiten mag nog wel met vier anderen worden afgesproken. Telewerken wordt verplicht. Reisbeperkingen komen er tot opluchting van veel Belgen níet.

„Ons land bevindt zich in een sanitaire noodtoestand. Hulpverleners leveren bovenmenselijke inspanningen”, zei De Croo gisteravond tijdens een persconferentie. Rond medio november verwacht hij 10.000 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen.

Donderdag slaakten de ziekenhuizen een gezamenlijke noodkreet. Voer een lockdown in want we kunnen het werk niet meer aan, was de boodschap aan de politiek. In totaal liggen er bijna 6.200 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie ruim duizend op de intensive care. Dat is meer dan de helft van het aantal beschikbare IC-bedden in heel België. Het aantal overlijdens stijgt bovendien snel. Van 20 tot 26 oktober stierven er gemiddeld 79 Belgen per dag aan Covid-19.

Bovenaan coronalijst

België is Tsjechië inmiddels voorbij wat betreft het aantal besmettingen per 100.000 inwoners en staat bovenaan de Europese ranglijst. Gemiddeld kwamen er over een week ruim 15.000 patiënten per dag bij, maar in werkelijkheid zijn dit er meer omdat de teststrategie sinds kort is veranderd: mensen zonder symptomen mogen zich niet meer laten testen. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgische RIVM, heeft berekend dat het aantal besmettingen in werkelijkheid waarschijnlijk 18 procent hoger ligt.

Premier De Croo drukte zijn landgenoten op het hart de regels op te volgen, ook al wordt het een moeilijke tijd voor velen. „We zullen deze periode alleen maar doorkomen als we deze strijd samen voeren.”

