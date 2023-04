Stikstofsneer van D66-Kamerlid De Groot naar PvdA valt verkeerd

Nu D66 buiten vrijwel alle provinciale coalities lijkt te vallen, richt De Groot zijn pijlen op de PvdA. Die partij spreekt in meerdere provincies met verkiezingswinnaar BoerBurgerBeweging (BBB). Voor BBB is het niet bespreekbaar om de halvering van de stikstofuitstoot te vervroegen van 2035 (zoals in de huidige wet staat) naar 2030.

Ook in de provincie Friesland valt D66 – naar het zich laat aanzien – buiten de boot. Er zijn gesprekken gaande tussen BBB, PvdA, CDA en CU. De Friese PvdA-fractievoorzitter Edou Hamstra heeft bovendien al aangegeven dat het jaar 2030 niet heilig is als harde deadline om de stikstofuitstoot te halveren. Ook een ander breekpunt van BBB – het gedwongen onteigenen van boeren – kan van tafel, zegt fractievoorzitter Hamstra van de PvdA tegen Omroep Friesland.

Dat leidt tot een cynische reactie van D66-Kamerlid De Groot. „Als je baantje belangrijker is dan je idealen, zal de natuur daarvoor boeten. Laat de PvdA zich herkennen aan haar gebrek aan een Groene Ruggengraat?”, zo twittert hij.

Die sneer valt niet goed in linkse hoek. Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher reageert met: „Sympathieke gozer dit. Zo enthousiasmeer je mensen voor positieve politiek!” SP-Kamerlid Peter Kwint verbaast zich vooral. „D66 die het over idealen boven baantjes heeft...”

Kamerlid Chris Stoffer van de SGP, die in Friesland na de monsterzege van BBB als verkenner was aangesteld, vindt ook dat De Groot de plank misslaat. „De PvdA in Friesland heb ik leren kennen als een verstandige club mensen. Zij kijken naar de gemeenschap, de mensen, in plaats van naar getallen en deadlines. Echte sociaaldemocraten! En het gaat ze zeker niet om ’baantjes’.”

De Groot doet vaker controversiële uitspraken in en buiten het parlement. Daardoor wordt hij geregeld – ook binnen de coalitie van VVD, D66, CDA en CU – betiteld als splijtzwam. VVD-prominent en stikstofbemiddelaar Johan Remkes gaf De Groot al eerder een draai om de oren. Hoewel D66 de uitspraken van De Groot doorgaans publiekelijk vergoelijkt, wordt achter de schermen zijn niet-verbindende koers zelfs binnen eigen gelederen gehekeld.

Eerder deed De Groot voorstellen om de veestapel te halveren. Ook wil hij ingrijpen bij provincies die weigeren het Haagse beleid uit te voeren. Onlangs riep hij op tot zeer strenge geurnormen omdat mensen door de veehouderij permanent in de ’stank’ zouden zitten. Dat voorstel leidde tot een felle uitspraak van coalitiegenoot Jaco Geurts (CDA), die openlijk twijfelde ’aan de verstandelijke vermogens’ van De Groot.