Drugslab aangetroffen in vakantiehuisje Hapert

De politie had dinsdagmiddag al een 31-jarige man en 29-jarige vrouw uit Oss in het vakantiehuisje aangehouden. Dat gebeurde nadat de politie een melding had gekregen dat er een ruit was ingegooid bij een van de huisjes. In het pand stonden meerdere jerrycans en ook hing er een vreemde lucht rondom het huisje.

Experts van de LFO, getraind en uitgerust om op het allerhoogste veiligheidsniveau te kunnen werken, zoals met gevaarlijke chemicaliën, vonden onder meer 100 liter GHB, bijna 3 kilo amfetamine, 6 liter grondstof voor de productie van GHB en ruim 1000 pillen.

De experts hadden hun onderzoek dinsdagavond rond 23.30 uur afgerond. Daarna is het huisje vrijgegeven. Alle goederen en chemicaliën zijn veilig door de LFO weggehaald en worden vernietigd. De man en vrouw uit Oss zitten nog vast voor verder onderzoek.