Grapperhaus komt met actieplan tegen voetbalgeweld: ’De norm is sportief voetbal’

Dat maakt demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdagmiddag na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters met betaald voetbalclubs in hun gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend. De maatregelen werden eerder al in grote lijnen aangekondigd. Het bannen van uitpubliek wordt niet genoemd als maatregel die direct nodig is.

’Geen ruimte voor misdragingen’

„De norm is sportief voetbal”, zegt Grapperhaus in een toelichting. „In stadions horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen.” Daarom is volgens de bewindsman ’een gerichte aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende groepen die de boel verzieken’: „De raddraaiers met spreekkoren en bier gooien, een opkomende groep relschoppers met meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans”

De grote vraag is of de gemaakte afspraken echt zoden aan de dijk zetten, omdat het overwegend gaat om maatregelen die al ingezet konden worden. Uit het actieplan valt op te maken dat die vooral intensiever moeten worden ingezet.

Strafrechtelijke aanpak

Grapperhaus heeft samen met politie en het OM aangegeven dat vanuit justitie de strafrechtelijke aanpak wordt opgevoerd als het gaat om de zwaarste categorie in het voetbalgeweld, staat in het plan. Die aanpak moet beter worden afgestemd in de zogeheten ’vierhoek’ van burgemeester, OM, politie en een betaald voetbalclub.

Er moet bovendien strenger worden opgetreden bij kwetsende spreekkoren en als voorwerpen op het veld worden gegooid. „Bij zulke gedragingen worden personen bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Voor alle uitsupporters is een uitkaartverplichting ingesteld”, staat in het actieplan.

Stadionverboden moeten strenger worden gehandhaafd. „De clubs, gemeenten en politie zullen ook zoveel mogelijk de schade in het stadion, aan straatmeubilair en bijvoorbeeld politiebusjes verhalen op de geweldplegers en vernielers.” In sommige gemeenten zijn betere camera’s nodig om raddraaiers te kunnen achterhalen. Er moet naar aanleiding daarvan een lijst notoire lastpakken worden samengesteld.

Stappenplan

Deze wedstrijdvoorbereiding moet weer flink worden aangescherpt, blijkt uit de afspraken die vrijdagmiddag zijn gemaakt. Burgemeesters gaan hiervoor gezamenlijk een stappenplan opstellen voor wanneer vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd.

Iedere wedstrijd zal worden vastgesteld ’in hoeverre alle veiligheidspunten goed zijn nageleefd en ook is opgetreden, zoals afgesproken’. „Hierbij gaat het niet alleen om geweld en rellen, maar ook om onacceptabel gedrag als discriminatie en ongewenste spreekkoren.” Als een club zich niet aan de afspraken houdt, zal dit gevolgen moeten hebben voor de volgende wedstrijd. Of deze door kan gaan, of de politie nog capaciteit kan vrijmaken en of er (uit)publiek bij aanwezig kan zijn.