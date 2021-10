Rechtsbijstandverlener betrapt op seks met gevangene

De twee werden betrapt door een medewerker van de gevangenis, schrijft NH Nieuws, die een rapportage van het incident heeft ingezien. Volgens de medewerker was de vrouwelijke rechtsbijstandverlener de gedetineerde op haar knieën oraal aan het bevredigen in een spreekkamer. Dat is een kamer waar gevangenen kunnen spreken met bijvoorbeeld hun advocaat of jurist.

De DJI laat weten dat het gesprek tussen beiden daarna direct is beëindigd. Het is onbekend of er een relatie was tussen de gevangene en rechtsbijstandverlener en hoe zij elkaar kenden. De directeur van de gevangenis informeert de lokale deken van de Orde van Advocaten over het voorval, met het verzoek om het verder te onderzoeken.