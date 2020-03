Toeristen uit Zeeland gejaagd: ’Ik zit hier veel veiliger dan thuis!’

Richard en Astrid Risseeuw uit Rotterdam. ,,Dit is echt jammer.” Ⓒ Roel Dijkstra

BURGH-HAAMSTEDE - De laatste toeristen zijn maandagochtend vertrokken vanuit de Zeeuwse vakantieparken en campings. Als gevolg van nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn ze daar in de hele provincie vanaf 12.00 uur niet meer welkom. Tot hun teleurstelling. „Ik zit hier veel veiliger dan in mijn appartement in de stad!”